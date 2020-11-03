04 Ноября 2020
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Экономика В России
Леонид Михельсон (2016) | Фото: kremlin.ru

Михельсон купил акции и депозитарные расписки НОВАТЭКа на $2 млн

Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон купил акции и депозитарные расписки своей компании на сумму около $2 млн.

Как сообщила компания, на Лондонской фондовой бирже были приобретены 14,02 тыс. GDR на $1,712 млн, на Московской бирже - 27,507 акций на 26,818 млн рублей, передает Интерфакс.

Ранее Михельсон уже скупал бумаги своей компании. 9 марта, на фоне обвала котировок, когда в России рынок был закрыт, Михельскон купил GDR в Лондоне на $4,687 млн, а с открытием российского рынка во вторник – на Мосбирже акции на 150 млн руб. "НОВАТЭК" опубликовал информацию о покупках Михельсона на день раньше, чем ожидалось. Глава и раньше во время обвала котировок на рынке делал заметные покупки акций "НОВАТЭК". Сама компания реализует программу обратного выкупа объёмом $600 млн.

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Михельсон купил акции и депозитарные расписки НОВАТЭКа на $2 млн

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Теги: леонид михельсон, новатэк, акции



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