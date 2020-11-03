Михельсон купил акции и депозитарные расписки НОВАТЭКа на $2 млн

Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон купил акции и депозитарные расписки своей компании на сумму около $2 млн.

Как сообщила компания, на Лондонской фондовой бирже были приобретены 14,02 тыс. GDR на $1,712 млн, на Московской бирже - 27,507 акций на 26,818 млн рублей, передает Интерфакс.

Ранее Михельсон уже скупал бумаги своей компании. 9 марта, на фоне обвала котировок, когда в России рынок был закрыт, Михельскон купил GDR в Лондоне на $4,687 млн, а с открытием российского рынка во вторник – на Мосбирже акции на 150 млн руб. "НОВАТЭК" опубликовал информацию о покупках Михельсона на день раньше, чем ожидалось. Глава и раньше во время обвала котировок на рынке делал заметные покупки акций "НОВАТЭК". Сама компания реализует программу обратного выкупа объёмом $600 млн.