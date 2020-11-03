03 Ноября 2020
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Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Экспертное мнение: Володин назвал выборы президента США "постановочным шоу"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборы президента США - "постановочное шоу между двумя партиями", за которыми стоят борющиеся за своих кандидатов элиты.

Он напомнил, что в отличие от России, где прямые выборы и многопартийность, в США выбирают президента всего 538 выборщиков, а две партии на протяжении веков предлагают две кандидатуры, при этом данная система "подается как апогей демократии". Само голосование может проходить от четырех до 45 дней, в этот раз досрочно проголосовали более 70% избирателей.

Российскую избирательную систему Володин назвал "более открытой, более эффективной, более легитимной", призвав США "не учить" Россию, в течение какого времени проводить выборы, как проводить и какая партийная система должна быть, передает ТАСС со ссылкой на телеинтервью Володина.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.

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Экспертное мнение: Володин назвал выборы президента США "постановочным шоу"

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Теги: вячеслав володин, выборы президента сша, постановочное шоу



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