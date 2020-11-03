Вину за "раскол" православной церкви на Урале предложили возложить на митрополита Викентия

Вину за "раскол" православной церкви на Урале предложили возложить на митрополита Викентия, возглавлявшего Екатеринбургскую епархию с 1999 по 2011 год. По мнению главы Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева, именно Викентий несет ответственность за популярность бывшего схиигумена Сергия.

"За все лежит вина на митрополите Викентии, который допустил такую ситуацию – и возникновение секты, и ее разрастание. Он создал секту по факту, рукоположа человека, который имел четыре блокирующих параметра при рукоположении. При нем это все возрастало и туда вербовались люди, в том числе и священники. Я считаю, что за это тоже надо лишать сана и отправлять на покой за непрофессиональную непригодность", - цитирует Силантьева Коммерсант-Урал.

"Чем дальше, тем эта секта больше скатывается в оккультизм и откровенное колдовство. С интересом наблюдаю его ролики, он где-то взял перстень последнего царя и намекал, что он царь и есть. Видимо начитавшись Гоголя круги вокруг монастыря рисовал. Поскольку они быстро эволюционируют в оккультном направлении, надо просто подождать, он начнет терять людей. Более широкая аудитория уже задает вопросы: зачем заставлять монахинь делать нижний брейк?", - прокомментировал Роман Силантьев ролики, которые публикуются на канале "Всеволод Могучев"

Отметим, что ранее митрополит Викетний и сам заявил, что рукоположение отца Сергия было неканоничным и извинился за это.

Напомним, настоятель Среднеуральского монастыря Сергий попал в церковную опалу после серии скандальных проповедей и обращений к пастве, в результате чего был лишен сана и отлучен от церкви.