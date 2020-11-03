Минтуризма Крыма: Жалоб от туристов из-за проблем с подачей воды не было

Министерство туризма Крыма отрицает, что из-за проблем с подачей воды страдает туристическая отрасль на полуострове.

"Жалоб ни от туристов, ни от средств размещения на проблемы с подачей воды в сезоне 2020 года, в том числе и осенью не поступало. Осенне-зимний период туристическая отрасль отработает стабильно, без сложностей в коммунальной сфере", - заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, большинство санаториев и гостиниц имеют накопительные емкости, которые перекрывают общие потребности объекта размещения в воде в случае приостановки ее подачи, с 2-3 дневным запасом.

Сейчас графики подачи воды введены в части нетуристических регионов. Поэтому на прохождении туристического сезона это никак не сказалось, отметил министр.

"Мы понимаем, что проблема эта существует и над улучшением ситуации с водоснабжением интенсивно работают Правительство РФ и правительство республики Крым", - добавил он.

Напомним, сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала ситуацию с водоснабжением Крыма в этом году критической. Она отметила, что вопрос с водой должен быть решен, чтобы зимний сезон состоялся и чтобы в следующем году на полуостров приехали туристы.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что при самом негативном сценарии вода будет подаваться по графику до конца 2021 года в отдельных районах. Между тем, Москва уже начала реализацию программы по обеспечению Крыма водой. Перекидывать воду на полуостров с "материка" не планируется: федеральные ведомства планируют перебрасывать воду из рек, увеличивать добычу подземных вод, строить опреснительные станции, фильтровать сточные воды и т.д.