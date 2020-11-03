В море найден рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox

В море найден рюкзак пропавшего в Сочи 31-летнего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова Ранее на берегу около стадиона Фишт был обнаружен его телефон.

РИА Новости со ссылкой на представителя СК сообщает, что рюкзак извлекли из воды, подробности уточняются.

Как сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю, по факту исчезновения Коропова ведется проверка. В ночь на 1 ноября 2020 года молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в городе Сочи и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор местонахождение Игоря Коропова неизвестно.

Приметы пропавшего Игоря Коропова: рост 170 см; спортивного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткие.

Коропов - победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с 10% до 60,33%. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.