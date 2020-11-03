03 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин внес в Мосгордуму бюджет на 2021 год. Он будет дефицитным

Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021 год и на плановый период до 2023 года. По закону мэр должен был представить законопроект до 1 октября, но весной эту норму отменили в связи с эпидемией коронавируса.

Вот основные параметры нового бюджета:

доходы в 2021 году составят 2,64 трлн руб., расходы – 3,15 трлн руб. В последующие годы дефицит будет сохраняться, но разрыв должен сократиться. Дефицит в 2021 году оценили в 512 млрд руб. Расходы по отношению к уровню 2020 года (утвержденного в законе, а не реальному) почти не меняются – 100,1%

В мэрии документ назвали "программным, социальным и инвестиционным".

"Системные меры поддержки экономики позволили минимизировать потери, понесенные субъектами малого и среднего бизнеса. Его вклад в формирование бюджета в 2020 году остался на уровне прошлого года — около 23% доходов бюджета", - говорится в сообщении правительства города.

В мэрии считают, что рост ВРП в 21-23 годах составит 3,3-3,4% при инфляции в 3,3-3,5%.

"Ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5%, а по сравнению с 2020 годом, а в 2022–2023-м прогнозируемый рост доходов составит около девяти процентов в год. Увеличение доходов обеспечит рост поступлений по налогам, напрямую зависящих от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц, — налога на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов малого и среднего предпринимательства", - отметили в мэрии.

93% расходной части планируется реализовать в рамках городских программ.

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Собянин внес в Мосгордуму бюджет на 2021 год. Он будет дефицитным

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Теги: сергей собянин, бюджет москвы, мосгордума, дефицит



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