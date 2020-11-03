03 Ноября 2020
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COVID-19 (2020) | Фото: Накануне.RU

Вопреки обещанию Крекова? Екатеринбург может остаться без коронавирусного госпиталя

Инфекционный госпиталь, который , по заверениям заместителя главы региона Павла Крекова, должен быть построен на Широкой речке в Екатеринбурге вместо временного госпиталя в МВЦ "Экспо", планируют разместить на территории Свердловской области. Об этом Накануне.RU стало известно от инсайдера, знакомого с деталями заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«На Широкую речку приехали представители регионального минстроя и посмотрев там фундамент, сказали, что нужно 3-6 месяцев на его стройку. Это слишком большой срок, поэтому в Екатеринбурге учреждение решили не создавать. Если данная мощность не будет развернута в Екатеринбурге, то это станет проблемой для всех», - отметил источник нашего агентства.

Однако официальный представитель регионального оперативного штаба заявил, что инфекционный госпиталь с реанимационным оборудованием монтируется в настоящее время на площадке Центра медицины катастроф - то есть на Широкой речке.

«Данных о переносе данного сооружения в область у нас пока нет», - заключили в инстанции.

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Вопреки обещанию Крекова? Екатеринбург может остаться без коронавирусного госпиталя

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Теги: коронавирус, Павел Креков, инфекционный госпиталь, Широкая речка



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