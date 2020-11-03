В Югре самоизоляция старшего поколения продлена до конца года

Губернатор Наталья Комарова изменила сроки самоизоляции старшего поколения и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Режим для них продлён до 31 декабря. Также родителям детей в возрасте до 14 лет надо не отпускать их одних в общественные места, в том числе на улицы, стадионы, в парки, скверы и другие подобные места.

Напомним, ранее стало известно о росте количества "коронавирусных" госпитализаций в Нижневартовске.