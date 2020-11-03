03 Ноября 2020
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Больница в Юрюзани (2020) | Фото: Накануне.RU

Дефицит коечного фонда и кадров: ростовские власти попросили помощи у Москвы

В Ростове-на-Дону на следующей неделе развернут временный ковидный госпиталь на базе больницы ФМБА Минздрава России. Это даст дополнительные 120 мест для больных коронавирусом, сообщила сегодня в Совете Федерации сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что ежедневно в регионе появляется более 200 новых заболевших COVID-19, что сказывается на заполняемости больниц. "Сегодня остро стоят дефицит коечного фонда и дефицит кадров. Руководство региона обратилось в федеральные органы власти. По предварительной информации, новые места на базе больницы ФМБА будут развернуты к 10 ноября", - сообщила сенатор.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ковидные больницы Ростова-на-Дону и других городов региона заполнены больше, чем на 100%. Но эту информацию опроверг замминистра здравоохранения Ростовской области Александр Крат. На прошлой неделе он сообщил о заполнении коечного фонда на 78%, а полное заполнение, по его словам, бывает только в моменты пиковой нагрузки, тогда пациенты направляются в другие заведения.

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Дефицит коечного фонда и кадров: ростовские власти попросили помощи у Москвы

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Теги: коечный фонд, фмба, ирина рукавишникова, ростов-на-дону



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