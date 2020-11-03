В Нижневартовске растёт количество "коронавирусных" госпитализаций

В Нижневартовске растёт количество госпитализированных в COVID-госпитали. Только за минувшие сутки поступили 58 человек. Развернуто 600 коек, из них занято 450 мест. Пациенты не так быстро выздоравливают, как весной, рассказал на заседании оперштаба главный врач городской больницы Алексей Сатинов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С 1 ноября в госпиталях сменился кадровый состав. Руководитель оперштаба, глава Нижневартовска Василий Тихонов, акцентировал внимание врачей на то, что развертывание дополнительных коек в госпиталях не должно отразиться на качестве оказания медицинской помощи. Всего в городе – 3 тыс. 450 больных коронавирусом. За сутки их количество увеличилось на 16. Как отмечают врачи, сейчас осложнения регистрируются во всех возрастных категориях, в том числе и среди детей.

Начальник отдела Роспотребнадзора в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Виктор Перекокин призвал граждан соблюдать масочный режим в общественных местах, пользоваться антисептиками – эти меры препятствуют распространению вируса. С начала ноября уже рассмотрено 30 материалов (за октябрь – 890), составленных в отношении граждан, нарушивших масочный режим.

"С 27 октября по 2 ноября проведены 262 проверки соблюдения масочного режима в общественных местах. К административной ответственности привлечены 211 граждан. Также продолжается работа по контролю за ограничениями работы кафы, ресторанов и других развлекательных заведений. Сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия ежедневно", - сказал начальник городского управления МВД Фанис Хаматов.