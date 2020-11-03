На Южном Урале экс-руководителя лесничества приговорили к штрафу в 240 млн рублей за взятки

На Южном Урале бывшего руководителя Уфалейского лесничества приговорили к штрафу в размере 240 млн рублей за получение взятки, превышение должностных полномочий и мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В июне 2017 года мужчина был задержан при получении взятки в 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. В ходе следствия была установлена причастность осужденного к аналогичным преступлениям. Взятки от данной организации он получал на протяжении нескольких лет. Общая сумма взяток составила более 3 млн руб.

Кроме того, он вынудил предпринимателя перечислить 200 тысяч рублей на счет лесничества. Эти деньги он использовал для оплаты по хозяйственным договорам и выплату премий.