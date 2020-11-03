Российские арктические регионы могут обеспечить интернетом со спутников - Минцифры

В Минцифры России рассматривают возможность запуска четырех спутниковых аппаратов для обеспечения интернетом регионов, расположенных вдоль Арктического побережья. Об этом сегодня в Совете Федерации сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Он также сообщил об обеспечении доступа в сеть в малых населенных пунктах. По словам министра, в 2021-2023 гг. на ликвидацию цифрового неравенства в регионах планируется выделить 14 млрд руб., хотя ранее Минфин хотел урезать эту цифру вдвое. В следующем году Минцифры собирается подключить к интернету оставшиеся 2 тыс. населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек, тогда же начнется программа подключения всех населенных пунктов с населением 100-250 человек.