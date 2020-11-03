"Пока не готовы – не надо эту историю затевать по всей стране": Матвиенко высказалась о маркировке товаров

В России с сегодняшнего дня упрощена маркировка лекарств. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления о поступлении препаратов. Раньше нужно было ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса.

Этот шаг уже оценили в Совете Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко напомнила, что сигналы о дефиците необходимых и дешевых лекарств начали поступать со всех сторон: и от граждан, и из аптечных сетей. Матвиенко заявила, что практика маркировки товаров вообще нуждается в отладке и регулировании, поскольку в последнее время желание маркировать лекарства, продукты питания, ювелирные изделия и т.д. "бежит впереди" технологических решений.

"Нельзя каждую таблетку маркировать. Это расходы для бизнеса, удорожание для граждан. Это не должно стать идеей фикс. Там, где нет фальсификата, контрафакта – смысла в маркировке нет. И надо отладить технологическую базу, чтобы это работало без сбоев. Пока не готовы технологически - не надо затевать такую историю по всей стране. Недопустимы здесь эксперименты. Правительство приняло абсолютно верное решение", - заметила Матвиенко.