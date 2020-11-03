"Пока не готовы – не надо эту историю затевать по всей стране": Матвиенко высказалась о маркировке товаров

03 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    вельветовый жакет женский ссылки

Политика В России Москва
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

"Пока не готовы – не надо эту историю затевать по всей стране": Матвиенко высказалась о маркировке товаров

В России с сегодняшнего дня упрощена маркировка лекарств. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления о поступлении препаратов. Раньше нужно было ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса.

Этот шаг уже оценили в Совете Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко напомнила, что сигналы о дефиците необходимых и дешевых лекарств начали поступать со всех сторон: и от граждан, и из аптечных сетей. Матвиенко заявила, что практика маркировки товаров вообще нуждается в отладке и регулировании, поскольку в последнее время желание маркировать лекарства, продукты питания, ювелирные изделия и т.д. "бежит впереди" технологических решений.

"Нельзя каждую таблетку маркировать. Это расходы для бизнеса, удорожание для граждан. Это не должно стать идеей фикс. Там, где нет фальсификата, контрафакта – смысла в маркировке нет. И надо отладить технологическую базу, чтобы это работало без сбоев. Пока не готовы технологически - не надо затевать такую историю по всей стране. Недопустимы здесь эксперименты. Правительство приняло абсолютно верное решение", - заметила Матвиенко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Пока не готовы – не надо эту историю затевать по всей стране": Матвиенко высказалась о маркировке товаров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: валентина матвиенко, маркировка лекарств, упрощение процедуры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети