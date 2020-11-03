03 Ноября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Константин Светлаков (2020) | Фото: facebook.com/konstantin.svetlakov.5

Депутаты Березников избрали главу

Главой Березников стал экс-топ-менеджер "Уралхима" Константин Светлаков, сообщает "Ъ".

За него проголосовал 21 депутат, один парламентарий испортил бюллетень. Соперника Светлакова, бывшего депутата думы Березников Владимира Жулдыбина депутаты не поддержали.

Как сообщало Накануне.RU, помимо Светлакова и Жулдыбина, на должность претендовали депутат гордумы Березников Михаил Кузвесов, предприниматель Ренат Шайхенуров. Действующий глава Березников Сергей Дьяков не стал подавать заявку на конкурс.

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Депутаты Березников избрали главу

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Теги: конкурс, выборы мэра, заявка, кандидат



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