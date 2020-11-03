03 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Исход американских выборов-2020 во многом зависит от почтового голосования (2020) | Фото: nbcnews.com

В США начались выборы президента

В США начался основной день голосования на выборах президента США. Голосование уже началось в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.
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Интересно, что досрочно уже проголосовало значительное число американцев – около 100 млн, включая обоих кандидатов – Джо Байдена (77) и Дональда Трампа (74).

Эксперты отмечают, что на явке отразится ситуация с коронавирусом (вторая волна в США, как и во всем мире, бьет рекорды первой), но при этом она же может сыграть и на повышение избирательной активности, как и другие факторы вроде движения BLM, появившегося в последний год завершившегося избирательного цикла.

Согласно большинству опросов, Байден, кандидат от Демократической партии, лидирует в целом по стране. При этом у республиканца Трампа достаточно шансов в так называемых колеблющихся штатах, которые обычно и решают исход выборов, тогда как традиционные для каждой из партий штаты редко преподносят сюрпризы. Стоит отметить, что именно благодаря выборщикам из колеблющихся штатов в 2016 году Трамп обошел Хиллари Клинтон, хотя у той было почти на три миллиона бюллетеней больше (в США голосование двухэтапное, а не прямое как в России).

Эксперты предвидят и ряд возможных судебных исков и юридических проблем из-за голосования по почте – к его прозрачности было много вопросов.

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В США начались выборы президента

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Теги: выборы президента сша, дональд трамп, открытие участков, джо байден



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