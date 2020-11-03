В США начались выборы президента

В США начался основной день голосования на выборах президента США. Голосование уже началось в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

Интересно, что досрочно уже проголосовало значительное число американцев – около 100 млн, включая обоих кандидатов – Джо Байдена (77) и Дональда Трампа (74).

Эксперты отмечают, что на явке отразится ситуация с коронавирусом (вторая волна в США, как и во всем мире, бьет рекорды первой), но при этом она же может сыграть и на повышение избирательной активности, как и другие факторы вроде движения BLM, появившегося в последний год завершившегося избирательного цикла.

Согласно большинству опросов, Байден, кандидат от Демократической партии, лидирует в целом по стране. При этом у республиканца Трампа достаточно шансов в так называемых колеблющихся штатах, которые обычно и решают исход выборов, тогда как традиционные для каждой из партий штаты редко преподносят сюрпризы. Стоит отметить, что именно благодаря выборщикам из колеблющихся штатов в 2016 году Трамп обошел Хиллари Клинтон, хотя у той было почти на три миллиона бюллетеней больше (в США голосование двухэтапное, а не прямое как в России).

Эксперты предвидят и ряд возможных судебных исков и юридических проблем из-за голосования по почте – к его прозрачности было много вопросов.