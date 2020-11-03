Курганские танцоры стали призерами всероссийских соревнований "Серебряный олень – 2020"

В городе Красногорске Московской области в МВЦ "Крокус Экспо" прошли традиционные Всероссийские соревнования "Серебряный олень - 2020". Этот трехдневный танцевальный марафон в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции собрал участников из 54 регионов России от Владивостока до Калининграда.

Воспитанники курганской Детско-юношеской спортшколы №1 клуба "Art of Dance" Елизавета Глухих и Глеб Ларичев заняли на этих соревнованиях второе место.

"Они соревновались среди взрослых по латиноамериканской программе. Танцевали много категорий по разным классам, но в B классе из 16 пар стали вторыми. Они получили много очков для перехода в следующий танцевальный класс. Турнир проходил без зрителей", - рассказал тренер пары Евгений Глухих.

Всего на этих соревнованиях выступили более 100 танцоров.