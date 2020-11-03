В Златоусте директора "Центра юных техников" приговорили к штрафу за мошенничество

В Златоусте директор муниципального учреждения "Центр юных техников" приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей за мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый в период 2014-2019 годов выплачивал премии сотрудникам учреждения, часть средств из которых затем присваивал. Таким образом, он присвоил более 300 тыс. руб., распорядившись ими по собственному усмотрению.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб.