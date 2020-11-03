В День народного единства Путин встретится с представителями религиозных конфессий

Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы в кремлевские традиции. Так, в этом году в Кремле решили отказаться от проведения приема в честь Дня народного единства. Но президент России традиционно (правда, на этот раз в режиме видеоконференции) пообщается с представителями религиозных конфессий, передает РИА Новости. Последние события в Европе и комментарии по этому поводу в том числе со стороны российских религиозных и политических деятелей сделают встречу как никогда актуальной.