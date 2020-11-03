03 Ноября 2020
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Происшествия За рубежом
(2017) | Фото: AP

В Париже задержан мужчина, который ходил по городу с мачете

В 11-м округе Парижа задержали мужчину с мачете.

Пассажиры метро сообщили в полицию, что видели вооруженного человека на станции "Пер-Лашез". Мужчина был задержан в отеле, сообщает ТАСС.

При этом, по данным Mash, он пытался напасть на прохожих, а после забаррикадировался в одном из зданий.

На прошлой неделе в Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан в соборе Нотр-Дам. В результате нападения была обезглавлена женщина. Всего в результате атаки на церковь погибли трое, еще несколько ранены.

Нападавший был ранен при задержании и находится в больнице. Преступник в ходе атаки выкрикивал "Аллах акбар". Мэр Ниццы назвал произошедшее терактом.

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В Париже задержан мужчина, который ходил по городу с мачете

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Теги: париж, мачете, мужчина



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