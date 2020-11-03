03 Ноября 2020
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Всех школьников Свердловской области после каникул переведут на дистант

Все школьники Свердловской области временно перейдут на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге во вторник рассказал вице-губернатор Павел Креков.
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"Сегодня принято решение, что по завершении каникул мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционное обучение. Поймите, нас больше интересует даже не столько разобщение детей, сколько разобщение взрослых. Учителя стали за короткое время одной из самых болеющих категорий, и, соответственно, распространителями инфекций.

Сейчас нам это, судя по всему, удается преодолеть. Поэтому принято решение еще на одну неделю, чтобы было три недели разрыва, прервать стационарный учебный процесс. Каникулы закончатся, но будет неделя дистанционного обучения", - рассказал вице-губернатор.

Он добавил, что тревожиться относительно долговременности дистанта не следует.

"О том, что это надолго и всерьез, речи не идет. Но эта неделя нам действительно нужна, даже с точки зрения санитарной логики", - отметил Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что жителей Свердловской области, заболевших COVID-19 и находящихся на амбулаторном лечении, будут контролировать через их мобильные телефоны.

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Всех школьников Свердловской области после каникул переведут на дистант

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Теги: дистант, каникулы, школьники, Свердловская область



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