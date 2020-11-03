В Екатеринбургской епархии объяснили инцидент с изгнанием священника в церкви Ксении Петербургской

В Екатеринбургской епархии объяснили происшествие в храме святой блаженной Ксении Петербургской на Эльмаше, где, по сообщению очевидцев, группа прихожан пыталась вывести за пределы церкви местного настоятеля Георгия Бусыгина.

По данным епархии, Бусыгин накануне был освобожден от должности настоятеля и председателя приходского совета прихода святой блаженной Ксении Петербургской и запрещен в священнослужении на время производства следствия, которое ведет церковный суд Екатеринбургской епархии.



Сегодня, когда официальные представители Екатеринбургской епархии довели до сведения протоиерея Георгия Бусыгина решение об освобождении его от должности, отец Георгий, по свидетельству членов епархиальной комиссии, своими действиями нарушил церковное послушание и благочиние, говорится в сообщении церковной пресс-службы.

"Ранее у епархии возникли к настоятелю вопросы относительно несения им своего служения. Будучи вызванным в епархию, он в последний момент передумал ехать, уважительной причины не указал. Отец Георгий проявил непослушание епархиальному начальству, то есть нарушил церковные каноны, что сделало невозможным несение им должности настоятеля, — пояснил ситуацию секретарь епархиального суда игумен Вениамин (Райников). — Поскольку к его пастырской деятельности вопросы остались, а отвечать на них он не стал - его до завершения разбирательства запретили в священнослужении, как это всегда делается. Не в качестве наказания, а пока временно. Либо он оправдается, тогда вернется к служению. Либо подтвердит подозрения - тогда запрещение будет наложено на него уже в качестве прещения. Пока же всё складывается так, что упомянутый клирик только подтверждает худшие о себе опасения".

Считается, что попавший в опалу священник поддерживает бывшего схиигумена Сергия, лишенного сана и отлученного от церкви за серию скандальных проповедей.