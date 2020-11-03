В Нижнем Тагиле медведь съел покойника, раскопав могилу

В Нижнем Тагиле медведь устроил погром на кладбище, вырыл из земли усопшего и съел его.

Раскопанную медведем могилу обнаружили работники ритуального агентства. Известно, что человека там похоронили буквально вчера.

Рядом с местом происшествия были найдены раскиданные хищником человеческие кости, сообщает "Нижний Тагил live".

Напомним, недавно власти Краснотурьинска забили тревогу из-за того, что местные жители подкармливают косолапых. "На вопрос, знаете ли вы, что в ваш сад приходит медведь? - прозвучал недоумённый ответ: он ведь ночью приходит, а мы в саду не ночуем! А про живущих сейчас в саду соседей-пенсионеров как-то и не думается", - рассказал замглавы города Александр Катаев.