"Размещение фото предателя Власова на сайте "Бессмертного полка" - показатель плачевного состояния образования"

В Перми эксперты оценили высказывание фигуранта дела о реабилитации нацизма Даниила Шестакова, который заявил, что "генерала Андрея Власова, чей портрет он хотел загрузить на сайт "Бессмертного полка", нельзя предавать забвению". По мнению редактора интернет-журнала "Искания 2.0" Павла Гурьянова, заявление подсудимого – "маркер того, в каком плачевном состоянии находятся умы современной молодёжи", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Шестаков сегодня выступил с последним словом. Он заявил, что не хотел никого оскорбить, и что его поступок можно назвать неоднозначным, но при том заявил, что "Власова нельзя предать забвению". "При этом имя генерала Андрея Власова нельзя предать забвению. На портрет Власова сайт не позволял нанести слова: я помню, я горжусь. Ни один из свидетелей не показал, что я хотел кого-то оскорбить. Только неизвестные мне представители ветеранских организаций, которые непонятно где увидели размещенное мной фото. Любое наказание мне будет против гласности и демократии", - сказал он в суде.

Гурьянов рассказал Накануне.RU, что однажды, лет семь назад, он беседовал с Даниилом Шестаковым.

"Это был юноша 14 лет фанатично и даже несколько, на мой взгляд, болезненно увлечённый Львом Троцким и его идеологическим наследием. Я так понимаю, что за это время его взгляды не изменились. 31 октября на своей странице "ВКонтакте", отвечая на вопросы о суде, Шестаков в ответ на реплику "А раньше ведь коммунистом был" пишет "Ничего не изменилось – я придерживаюсь левых взглядов, как Ленин, Троцкий и генерал Власов". То есть взгляды Власова, включая его согласие служить Гитлеру, как мне кажется, вполне разделяются Шестаковым и идентифицируются как "левые", "коммунистические"", - говорит Гурьянов.

При этом Шестаков резко негативно относится к Иосифу Сталину, и приводит в той же ветке комментариев тезис в духе "ста тысяч миллионов репрессированных" от "Эха Москвы": "При Сталине могли отправить лет на 10 в лагеря без права переписки за косой взгляд на Сталина или на кого-то из его цепных псов, и это ещё считалось, что повезло", отмечает эксперт. В своем последнем слове на суде Шестаков заявил, что технически не смог оставить подпись "я помню, я горжусь" под размещённой им фотографией, но, судя по всему, именно это и хотел сделать.

"Я считаю, что такие, как Даниил Шестаков, являются типичными примерами провала системы преподавания истории, политологии у нашей молодёжи, которую до сих пор кормят солженицынскими мифами о Сталине, лично загубившем сотни миллионов людей, кровавых большевиках, лишивших нас "России, которую мы потеряли" и т.п. А ведь затем дети изучают историю Великой Отечественной Войны, которую СССР выиграл под руководством той же партии большевиков и того же Сталина, то есть придётся поменять оценки ещё недавно осуждаемых на уроках коммунистов. Наиболее же продвинутых детей повезут в "Ельцин-центр", где такие, как замдиректора центра Никита Соколов, будут рассуждать о возможности реабилитации тех самых власовцев. В результате в головах нашей молодёжи формируется винегрет, проявлением которого являются такие идеологические жесты, как размещение Власова среди героев войны. Но поступок Шестакова – лишь маркер того, в каком плачевном состоянии находятся умы современной молодёжи. И если в кратчайшие сроки не принять усилий по исправлению ситуации, Россия получит общество, не способное ответить на вызовы XXI века", - резюмировал Гурьянов.

Напомним, в августе 2016 г. Соколов заявил, что "проект "Последний адрес" пока что касается только тех репрессий, которые хорошо задокументированы", но "ноябрьский закон 1991 г. понимает под жертвами репрессий гораздо более широкие группы лиц, нежели те, которые были осуждены формальным образом в результате псевдосудебных или прямо судебных процедур, и там окажутся совсем другие цифры". И перечислил некоторые категории.

Далее было заявлено следующее. "Не реабилитированы по большей части, практически никогда, те люди, которые реально боролись против советской власти. Современная Россия их по-прежнему готова считать врагами народа?" - сказал Соколов. По его словам, это "общественный вопрос".

На уточнение, кого он имеет в виду, Соколов перечислил: "Это диссиденты 40-х годов, диссиденты 30-х годов, а были же действительно реальные боевые группы. Они не реабилитированы, хотя ничего не совершили... это "власовцы".

Тогда проверок, является ли мнение Соколова реабилитацией нацизма, не последовало.