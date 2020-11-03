Челябинцы стали экономить на путешествиях и развлечениях

Челябинцы стали меньше тратить на путешествия и развлечения, следует из данных аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

В регионе падает потребительская активность, но не так быстро, как в целом по стране.

В целом за год сократились расходы жителей на кино (-85%), развлечения (-51%) и путешествия. Траты на рестораны снизились на 22%, но увеличились на 24% расходы на фастфуд. При этом за год больше всего выросли расходы на образование (+111%), книги (+72%), транспорт (+35%), услуги связи (+32%). Расходы на товары для дома и ремонта выросли на 54%.

За последнюю неделю октября вырос спрос на книги (+62%), услуги связи (+21%) и кино (+21%). Упали траты на железнодорожные билеты (-34%) и автоуслуги (-8%). На 15% вырос спрос на медицинские услуги.