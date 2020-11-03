03 Ноября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Голодовка дольщиков ЖК На Заречной в Санкт-Петербурге (2020) | Фото: Голодовка СПб 31.10.2020 / vk.com/public199877537

"Путин, помоги": в Петербурге обманутые дольщики устроили голодовку и ждут президента

Владимир Путин сегодня посетит Санкт-Петербург, поучаствует в поднятии флага на ледоколе "Виктор Черномырдин", встретится с губернатором Александром Бегловым. Голодающие обманутые дольщики ЖК "На Заречной" и "Три апельсина" тоже хотели бы встретиться с президентом.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме люди вывесили на одном из недостроенных корпусов-"свечек" баннер с надписью "Путин, помоги".

Ранее несколько дольщиков объявили голодовку, они голодают уже четвертый день.

В паблике дольщиков в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что своего жилья уже седьмой год ждут "около двух тысяч семей" (данные дольщиков). "Дольщики уже две недели проводят одиночные пикеты у зданий Комитета по строительству и у Смольного, в субботу 31 октября начали голодовку около своих недостроев, а во вторник, 3 ноября, уже не надеясь на региональные власти, решили обратиться напрямую к президенту страны", - говорится в одном из сообщений.

Голодовка дольщиков ЖК На Заречной в Санкт-Петербурге(2020)|Фото: Голодовка СПб 31.10.2020 / vk.com/public199877537

Между тем, на прошлой неделе Беглов обещал, что к 2023 году будут решены проблемы не только дольщиков "На Заречной" и "Трех апельсинов" – 26 долгострое планируется завершить. "На 1 января 2019 года у нас было 832 обманутых дольщика. В 2020 году мы собираемся сдать 5 долгостроев, 21 дом в 2021 году", - рассказал Беглов в рамказ панельной дискуссии XIX общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

"У нас есть проблема двух домов третьей очереди ЖК "На Заречной". Готовность 5%, а цикл строительства два года, они будут сданы 2023 году. Всего планируем за эти три года ввести 26 долгостроев", - заявил Беглов.

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"Путин, помоги": в Петербурге обманутые дольщики устроили голодовку и ждут президента

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Теги: обманутые дольщики, жк на заречной, жк три апельсина, санкт-петербург, голодовка



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