Заболевших COVID-19 свердловчан начнут контролировать через их мобильные

Жителей Свердловской области, заболевших COVID-19 и находящихся на амбулаторном лечении, будут контролировать через их мобильные телефоны. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

"Да, мы прорабатываем эту схему. Экспериментально мы уже отрабатывали подобные методики весной и летом. Более того, в Екатеринбурге мы раздали тысячу специальных телефонов. Но у большинства заболевших граждан сейчас используются их личные телефоны – для контактов и проведения видеоконсультаций", - рассказал Креков.

По его словам, сейчас свердловские власти ведут переговоры с крупными операторами.

"Чтобы через компетентные органы, потому что они имеют на это право, и они будут потом информировать о нарушениях режима изоляции, организовать контроль за соблюдением этого режима. Это очень важно", - добавил вице-губернатор.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в регионе превысило 37 тысяч.