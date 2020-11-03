Убитый в Вене террорист имел судимость за терроризм и был освобожден досрочно

03 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
Полиция после теракта в Вене (2020) | Фото: Telegram/Mash

Убитый в Вене террорист имел судимость за терроризм и был освобожден досрочно

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил подробности о личности преступника, устроившего стрельбу в Вене.

Как сообщает Kurier, нападавшему было 20 лет. Помимо гражданства Австрии, у стрелка также имелось гражданство Северной Македонии.

В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку уехать в Сирию, где он собирался присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Однако в декабре 2019-го злоумышленника досрочно освободили в рамках ювенального законодательства.

Ранее сообщалось, что преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой.

По делу об атаке в Вене проведено 15 обысков, несколько человек задержаны.

Посол РФ в Австрии в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что среди задержанных - выходцы из ряда Балканских стран, а также Северного Кавказа и исламского мира.

Ранее радикальные исламисты заявили о своей причастности к совершению терактов в Вене. Об этом сообщила компания SITE Intelligense, следящая за информационными ресурсами радикалов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Убитый в Вене террорист имел судимость за терроризм и был освобожден досрочно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вена, теракт, террорист



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.11.2020 10:08 Мск Число жертв теракта в Вене увеличилось до трех
Ранее 03.11.2020 08:07 Мск Исламисты заявили о причастности к совершению терактов в Вене
Ранее 03.11.2020 01:56 Мск В результате теракта в Вене погибли два человека
Ранее 03.11.2020 00:02 Мск Атака террористов в Вене: есть жертвы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети