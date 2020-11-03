Убитый в Вене террорист имел судимость за терроризм и был освобожден досрочно
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил подробности о личности преступника, устроившего стрельбу в Вене.
Как сообщает Kurier, нападавшему было 20 лет. Помимо гражданства Австрии, у стрелка также имелось гражданство Северной Македонии.
В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку уехать в Сирию, где он собирался присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Однако в декабре 2019-го злоумышленника досрочно освободили в рамках ювенального законодательства.
Ранее сообщалось, что преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой.
По делу об атаке в Вене проведено 15 обысков, несколько человек задержаны.
Посол РФ в Австрии в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что среди задержанных - выходцы из ряда Балканских стран, а также Северного Кавказа и исламского мира.
Ранее радикальные исламисты заявили о своей причастности к совершению терактов в Вене. Об этом сообщила компания SITE Intelligense, следящая за информационными ресурсами радикалов.