Убитый в Вене террорист имел судимость за терроризм и был освобожден досрочно

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил подробности о личности преступника, устроившего стрельбу в Вене.

Как сообщает Kurier, нападавшему было 20 лет. Помимо гражданства Австрии, у стрелка также имелось гражданство Северной Македонии.

В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку уехать в Сирию, где он собирался присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Однако в декабре 2019-го злоумышленника досрочно освободили в рамках ювенального законодательства.

Ранее сообщалось, что преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой.

По делу об атаке в Вене проведено 15 обысков, несколько человек задержаны.

Посол РФ в Австрии в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что среди задержанных - выходцы из ряда Балканских стран, а также Северного Кавказа и исламского мира.

Ранее радикальные исламисты заявили о своей причастности к совершению терактов в Вене. Об этом сообщила компания SITE Intelligense, следящая за информационными ресурсами радикалов.