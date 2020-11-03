03 Ноября 2020
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Общество Пермский край
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина (2017) | Фото: sdska.ru

Власти Прикамья решают вопрос возвращения домой из Крыма пермских школьников - участников конкурса "Большая перемена"

В министерстве образования Пермского края прокомментировали ситуацию с пермскими школьниками, которые поехали в Крым на конкурс "Большая перемена", но оказались запертыми в обсерваторе, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам министра образования Прикамья Раисы Кассиной, власти региона делают все возможное и невозможное, чтобы пермская делегация скорее оказалась дома. В Крым выехала замминистра образования Пермского края Наталья Зверева.

"Закупили ребятам товары первой необходимости, приятные сладости к чаю. Договариваемся с директором обсерватора и санатория об улучшении условий. Уже починили крышу, принесли нормальную посуду, а не одноразовую. Перечислили детям деньги на телефон, чтобы они могли общаться с родителями. Благодаря нашей поддержке у детей поднялось настроение, они чувствуют, что теперь не одни с этой проблемой. Мы рядом! Не менее приятная новость из Крыма, Наталье Евгеньевне удалось договориться с организаторами конкурса: они приедут в Пермский край!" - сообщила сегодня министр в своем Instagram.

Сейчас школьники ждут результатов теста на коронавирус.

О том, что среди участников пермской делегации есть заболевшие коронавирусом - дети узнали в Москве, во время пересадки. Двоих развернули и отправили в Пермь. Остальные 20 детей долетели до Симферополя, но на финал конкурса "Большая перемена" не попали - их доставили в обсерватор. Дети пожаловались на плохие условия - в здании протекала крыша, холодные батареи. Власти края подключились к решению вопроса о возвращении детей домой.

Напомним, из Пермского края в конкурсе участвовали 3,6 тыс. школьников. В полуфинал конкурса "Большая перемена" прошли 92 школьника из столицы Прикамья и 24 территорий. В первом этапе участвовали 23 пермяка, из которых 6 получили приз зрительских симпатий. Всего в полуфиналах "Большой перемены" из 14 субъектов Приволжского федерального округа приняли участие более 1 тыс. школьников.

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Власти Прикамья решают вопрос возвращения домой из Крыма пермских школьников - участников конкурса "Большая перемена"

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Теги: большая перемена, обсервация, карантин, школьники



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