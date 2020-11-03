03 Ноября 2020
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Общество Украина
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мы близки к катастрофе" – глава Минздрава Украины про коронавирус

Украина не готова применять российские вакцины от коронавируса, но при этом находится на грани катастрофы. Это признание сделал глава минздрава страны Максим Степанов.

"Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире… Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами", - цитирует выступление Степанова в Верховной Раде "Интерфакс-Украина".

"Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа", - сказал министр.

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"Мы близки к катастрофе" – глава Минздрава Украины про коронавирус

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Теги: украина, коллапс, здравоохранение



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