Чтобы следующий сезон в Крыму состоялся, надо решить проблему с водой – АТОР

Несмотря на критическую ситуацию с водоснабжением в Крыму в этом году, жалоб от туристов не было, рассказала во время брифинга исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Тем не менее, она отметила, что вопрос с водой должен быть решен, чтобы зимний сезон состоялся и чтобы в следующем году на полуостров приехали туристы.

Вероятно, отсутствие жалоб связано с тем, что большинство туристических объектов расположены на южном берегу Крыма, тогда как отключения и подача воды по графику вводится в Симферополе и прилегающих к нему районах, где туристов относительно немного.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что при самом негативном сценарии вода будет подаваться по графику до конца 2021 года в отдельных районах. Между тем, Москва уже начала реализацию программы по обеспечению Крыма водой. Перекидывать воду на полуостров с "материка" не планируется: федеральные ведомства планируют перебрасывать воду из рек, увеличивать добычу подземных вод, строить опреснительные станции, фильтровать сточные воды и т.д.