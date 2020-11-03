03 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
курорт Кисегач (2019) | Фото: http://san-kisegach.ru/

На Южном Урале чиновники и предприниматели просят включить курорт Кисегач в границы населенного пункта

Администрация Чебаркуля и предприниматели застроенных территорий курорта "Кисегач" обратились с коллективной петицией в Минэкономразвития РФ, Рослесхоз и бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Они просят включить территорию курорта в границы населенного пункта город Чебаркуль. По их мнению, это позволит разрешить существующие на курорте проблемы, улучшить инвестиционный климат и сократить административные барьеры.

В настоящий момент часть земель находится в ведение Минобороны РФ, другую несколько лет назад передали Федеральному агентству лесного хозяйства.

В главном управлении лесами региона предлагают внести в границы населенного пункта город Чебаркуль только жилищные поселки, на которых имеются многоквартирные дома, а территорию здравниц и детских оздоровительных лагерей оставить в рамках категории земель лесного фонда.

Однако в таком случае средства от аренды будут поступать в федеральный бюджет и направляться на развитие территорий не будут.

В июле этого года Минобороны РФ провело обследование территории курорта "Кисегач", которое показало, что здесь на постоянной основе проживают десятки тысяч человек, располагается пять поселков с многоэтажными жилыми домами, гаражные и садовые кооперативы, АЗС, промзоны, порядка 15 здравниц на озерах Большой Кисегач, Еловое и Малый Сунукуль (почти все построены еще при СССР), очистные сооружения, высоковольтные линии и даже земельный участок областной автодороги общего пользования. В запретную зону Минобороны попала и часть поселка Мисяш с жилыми домами, некоторым из которых почти 100 лет. Проверка также показала, что на данной территории нет военных объектов.

В мэрии Чебаркуля утверждают, что заниматься развитием территории курорта смогут только в случае изменения статуса земель.

"Организацией развития современного курорта должны заниматься органы власти, на территории которого расположен курорт. Но в соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, развитием населенных пунктов органы местного самоуправления вправе заниматься только на землях населенных пунктов. На землях лесного фонда делать этого они не вправе, так как это разграниченные земли, находящиеся в федеральной собственности", - отметил председатель комитета архитектуры и градостроительства Чебаркульского городского округа Сергей Шацкий.

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На Южном Урале чиновники и предприниматели просят включить курорт Кисегач в границы населенного пункта

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Теги: Кисегач, курорт, здравница, Минобороны, предприниматели, петиция,



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