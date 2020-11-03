В "дочке" "Газпрома" прошла выемка документов по делу о хлопках газа в жилых домах Тюмени

В рамках расследования дела о хлопках газа в Метелёво прошла выемка документов в "Газпром газораспределение Север", сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

Напомним, 28 октября в тюменском микрорайоне Метелёво вспыхнули три дома на улицах Весенняя и Светлая. В домах произошли хлопки бытового газа. Сообщение о пожаре поступило в 13.56. Ликвидировать его удалось в 14.40. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В организации, занимавшейся установкой газового оборудования и обслуживающей его, прошла выемка документов. Допрошены потерпевшие и свидетели, назначены различные экспертизы, в том числе по выяснению причины хлопков. Расследование уголовного дела продолжается.