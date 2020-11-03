Путин заявил, что конкурс "Большая перемена" должен стать ежегодным

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с финалистами конкурса "Большая перемена". Глава государства отметил, что, по его мнению, всероссийский конкурс для школьников должен стать ежегодным.

По словам Владимира Путина, благодаря индивидуальному подходу, вниманию к каждому участнику конкурс открыл новые звезды, даже целые созвездия юных талантов, которые не только сумели в полный голос заявить о себе, добиться успеха, осуществить свои мечты, но и стали примером для сверстников. "Вы доказали, что всё в ваших молодых руках, и всё зависит только от вашей воли и настойчивости. И мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах", – сказал глава государства.

Конкурс "Большая перемена" – это возможность для образования, развития и коммуникации учеников 8-10-х классов. В рамках конкурса обучающиеся смогут пройти профессиональные тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получить доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов-представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, искусства и спорта. Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Я творю!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").

Путин добавил, что создавать условия для развития и успеха молодого поколения – общенациональная цель нашей страны.

"Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу", – подчеркнул президент.

Он также напомнил, что победители конкурса – ученики 10-11 классов получат 1 млн руб., а также смогут поступить в лучшие вузы России. По 200 тыс. руб. получат ученики средних классов. Кроме того, в следующем году финалисты получат путевки в детский лагерь "Артек".

Отдельно президент выделил добровольческие проекты и инициативы. Он отметил, что именно они стали одним из важнейших направлений конкурса. "И это правильно, абсолютно верно. Потому что в эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу", – подчеркнул Владимир Путин.

Он также заметил, что личный успех миллионов российских школьников определяет благополучие и динамичное развитие всей России. "Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, – обратился Владимир Путин к участникам конкурса. – Но главное, благодаря "Большой перемене" у сотен тысяч школьников, у наших молодых граждан России появилась еще одна площадка для самореализации, независимо от места жительства и возможностей родителей. И чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперед нашей страны".

Из Пермского края в конкурсе участвовали 3,6 тыс. школьников. В полуфинал конкурса "Большая перемена" прошли 92 школьника из столицы Прикамья и 24 территорий. В первом этапе участвовали 23 пермяка, из которых 6 получили приз зрительских симпатий. Всего в полуфиналах "Большой перемены" из 14 субъектов Приволжского федерального округа приняли участие более 1 тыс. школьников.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина ранее отмечала, что "Большая перемена" позволяет каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

"Большая перемена" – отличная возможность для обучения, развития талантов и общения, пусть и виртуального, ведь ребятам сейчас его очень не хватает, – заметила Раиса Кассина. – Школьники Пермского края всегда активно участвуют в творческих конкурсах и социальных инициативах, поэтому ждем, что количество участников увеличится".

Главным критерием конкурсного отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.