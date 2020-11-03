Россиянин погиб при крушении туристического катера в Турции

В районе турецкой Аланьи (провинция Анталья) перевернулся катер с туристами. Погиб гражданин РФ, сообщили РИА Новости в геконсульстве России.

По предварительным данным, на борту находились 32 человека, среди них – 12 россиян.

ЧП с прогулочным катером произошло примерно в 50 метрах от берега, пишут турецкие СМИ.

В генконсульстве уточнили, что судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиров высадили на отмель, позже спасатели в трюме затонувшего судна обнаружили тело россиянина 1983 года рождения.