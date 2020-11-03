03 Ноября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) |

Югорчанам рекомендовано отказаться от семейных торжеств

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Югре введены новые ограничительные меры, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за роста семейных очагов COVID-19 глава региона Наталья Комарова поручила югорчанам отказаться от семейных праздников, либо проводить торжества с количеством человек - не более 10. При регистрации браков в ЗАГСе могут находиться не более восьми человек.

Также родителям рекомендовано не отпускать детей одних в ТЦ.

Департаментам соцразвития и здравоохранения губернатор поручила продолжить работу по обеспечению масками одиноко проживающих граждан от 60 лет. Маски должны выдавать бесплатно.

"Граждан старше 65 лет, находящихся на амбулаторном домашнем лечении острых респираторных вирусных инфекций, обеспечить пульсоксиметрами", - распорядилась Комарова.

Также она напомнила, что предприятия, которые не зарегистрировались на платформе "Цифровое уведомление", рискуют попасть под закрытие.

"У нас нет уверенности в том, что протокол [о соблюдении мер безопасности] есть в этих организациях, не говоря уже о том, что он соблюдается", — отметила глава региона .

Напомним, в Югре действует режим повышенной готовности и до 15 ноября продлена самоизоляция для беременных, граждан с хроническими заболеваниями и югорчан старше 65 лет.

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Югорчанам рекомендовано отказаться от семейных торжеств

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Теги: праздник, семейный очаг, коронавирус, ограничения, послабления, самоизоляция



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