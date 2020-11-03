03 Ноября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Югре главе учреждённой окружными властями организации вменяют получение взятки в 17 миллионов

Претензии следователей к директору управляющей компании "Промышленные парки Югры" Андрею Семичеву выросли на 17 млн руб., сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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Напомним, по версии следствия, гендиректор общества, единственным акционером которого является автономный округ, в декабре 2018 г. совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в посёлке Салым. Это случилось через продажу их одному из предпринимателей по заниженной более, чем двое цене. Ущерб бюджету Югры составил 43 млн руб.

"Во время расследования установлено, что в декабре 2018 и январе 2019 гг. подозреваемый получил от предпринимателя, купившего недвижимость, разными частями взятку в 17 млн руб. за незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости", - уточнили в управлении.

Расследование продолжается.

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В Югре главе учреждённой окружными властями организации вменяют получение взятки в 17 миллионов

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Теги: Промышленные парки Югры, превышение полномочий



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