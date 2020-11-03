В Югре главе учреждённой окружными властями организации вменяют получение взятки в 17 миллионов

Претензии следователей к директору управляющей компании "Промышленные парки Югры" Андрею Семичеву выросли на 17 млн руб., сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, по версии следствия, гендиректор общества, единственным акционером которого является автономный округ, в декабре 2018 г. совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в посёлке Салым. Это случилось через продажу их одному из предпринимателей по заниженной более, чем двое цене. Ущерб бюджету Югры составил 43 млн руб.

"Во время расследования установлено, что в декабре 2018 и январе 2019 гг. подозреваемый получил от предпринимателя, купившего недвижимость, разными частями взятку в 17 млн руб. за незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости", - уточнили в управлении.

Расследование продолжается.