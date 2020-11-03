03 Ноября 2020
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поликлиника, регистратура, больница (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В Новосибирской области будут приостанавливать плановую медпомощь

Оказание плановой медицинской помощи в Новосибирской области приостанавливается. "В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19", - рассказал журналистам на брифинге министр здравоохранения регионе Константин Хальзов.

По словам министра, за последние сутки в регионе зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Развернуты 5,5 тыс. ковидных коек, под них перепрофилированы крупнейшие больницы, а также, например, открыт госпиталь на базе клиники ФМБА Минздрава. "Даже представить себе никто не мог, что придется когда-нибудь перепрофилировать такое большое количество коек", - заявил Хальзов.

Он отметил, что ситуация остается напряженной, в том числе и из-за дефицита некоторых препаратов, используемых при лечении коронавируса. Впрочем, сейчас "ситуация с лекарствами потихонечку нормализуется", отметил министр. Он считает, что по сравнению с тем, что было две недели назад, стало "значительно лучше".

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В Новосибирской области будут приостанавливать плановую медпомощь

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Теги: новосибирская область, плановая медпомощь, ситуация с коронавирусом



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