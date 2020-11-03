Суд в Нидерландах вновь направил запрос США о снимках места крушения MH17
Суд в Нидерландах в рамках дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году направил новый запрос США о спутниковых снимках места авиакатастрофы.
Как сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, ответа пока нет.
На слушаниях в июне защита попросила сделать повторный запрос к США о спутниковых данных, которые якобы зафиксировали запуск ракеты по самолету, напоминает РИА Новости.
Ранее американская сторона отказалась передать судье информацию о якобы запуске ракеты из "Бука" по Boeing.
О наличии засекреченных снимков сообщала нидерландская служба безопасности. Отмечалось, что Вашингтон не возражает против раскрытия данной информации. Суд в Гааге постановил, что обвинение по делу о катастрофе должно подтвердить или опровергнуть информацию о засекреченных спутниковых изображениях пуска ракеты из "Бука" по Boeing.