03 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Суд в Нидерландах вновь направил запрос США о снимках места крушения MH17

Суд в Нидерландах в рамках дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году направил новый запрос США о спутниковых снимках места авиакатастрофы.

Как сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, ответа пока нет.

На слушаниях в июне защита попросила сделать повторный запрос к США о спутниковых данных, которые якобы зафиксировали запуск ракеты по самолету, напоминает РИА Новости.

Ранее американская сторона отказалась передать судье информацию о якобы запуске ракеты из "Бука" по Boeing.

О наличии засекреченных снимков сообщала нидерландская служба безопасности. Отмечалось, что Вашингтон не возражает против раскрытия данной информации. Суд в Гааге постановил, что обвинение по делу о катастрофе должно подтвердить или опровергнуть информацию о засекреченных спутниковых изображениях пуска ракеты из "Бука" по Boeing.

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Суд в Нидерландах вновь направил запрос США о снимках места крушения MH17

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Теги: сша, mh17, спутниковые снимки



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