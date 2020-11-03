03 Ноября 2020
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Политика Челябинская область
временный сити-менеджер Миасса Станислав Третьяков (2013) | Фото: gorod.miass.ru/

Дело экс-главы администрации Миасса ушло в суд, он может стать четвертым осужденным главой

Прокуроры Челябинской области утвердили обвинительное заключение в отношении экс-главы администрации Миасского городского округа Станислава Третьякова, которому вменяется получение взяток за предоставление коммерсантам земельных участков. Об этом Накануне.RU сообщили в надзорном ведомстве.

Как утверждают следователи, еще в 2012 году Третьяков якобы получил от предпринимателя взятку в размере 140 тыс. рублей за "решения" по земельным вопросам. Третьяков тогда работал заместителем главы администрации Миасса, а позже, с 2014 года, возглавлял в качестве главы администрацию города. Позже в "деле Третьякова" добавился эпизод о передаче в собственность управляющей компании нежилого помещения.

Сам Третьяков и его адвокаты категорически отрицают совершение преступления и получение взятки, указывая, что показания следователи взяли от лиц, которые ранее сами были осуждены за различного рода преступления (от торговли наркотиками до мошенничества).

Напомним, что буквально в марте в Челябинском областном суде был чуть-чуть смягчен приговор в отношении экс-мэра Миасса Геннадия Васькова за взятку. В октябре в московском СИЗО умер бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, арестованный осенью 2013 года за организацию преступного сообщества и серию заказных убийств. В середине "нулевых" срок за взяточничество получил и полностью отбыл глава Миасса Владимир Григориади.

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Дело экс-главы администрации Миасса ушло в суд, он может стать четвертым осужденным главой

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Теги: Станислав Третьяков, прокуратура Челябинской области, взятка, следственные действия



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