03 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Очередь в ЦГБ №7 в Екатеринбурге (2020) | Фото: t.me/inburgru

Горздрав рассказал, как избежать очередей в екатеринбургских поликлиниках

В департаменте здравоохранения Екатеринбурга объяснили читателям Накануне.RU, что делать, если нужно продлить или закрыть больничный лист, но не хочется сидеть в очереди.

Как объяснили в ведомстве, существует разница между больничным по COVID-19 и симптомам ОРВИ. В первом случае, пациент должен все время находиться дома, а больничный лист закрывается только после двух отрицательных результатов мазков методом ПЦР. В этом и других случаях также есть телефоны колл-центра и регистратуры, где человеку ответят на все интересующие вопросы. Помимо этого можно проконсультироваться по телефонам заведующих поликлиники и старших терапевтов. Телефоны есть на всех сайтах муниципальных больниц.

В Оперативном штабе Свердловской области также подчеркнули, что в случае легких симптомов ОРВИ допустимо консультирование по телефону, что является нормальной практикой, позволяющей оказать нужную помощь, при этом снизив нагрузку на систему и минимизировав социальные контакты. Если же все серьезнее, но угрозы жизни нет, нужно дозвониться до службы неотложной помощи и дождаться врача.

"Не нужно паниковать. Помните: врач заинтересован в том, чтобы вам помочь, это его работа. Просто во время эпидемии ожидание может быть более длительным, чем обычно", - рассказали в оперштабе.

В том случае, если температура тела у заболевшего превышает 38,5 градусов более трех дней, он испытывает тяжесть в грудной клетке, одышку более 22 вдохов в минуту при норме в 12-20, кроме того, имеет сопутствующие хронические заболевания или его возраст превышает 65 лет, нужно звонить в скорую.

При этом в горздраве отметили, что скорая помощь не занимается ни оформлением больничного листа, ни его продлением: у них функции другие - оказание экстренной помощи или госпитализация в ковидные госпитали.

Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на пятичасовые очереди в поликлинике Центральной городской больницы №7 на ЖБИ. По ее словам на прием работает только один кабинет. В горздраве отметили, что такая ситуация обстоит во многих поликлиниках города и для продления или закрытия больничного необходим осмотр врача. Потому, в таких случаях, необходимо обратиться в медучреждение дистанционно для разъяснения вопроса индивидуально.

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Горздрав рассказал, как избежать очередей в екатеринбургских поликлиниках

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Теги: больничный, коронавирус, ОРВИ, прием врача



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