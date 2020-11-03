В Тюменской области проведено более миллиона тестов на COVID

В Тюменской области проведено более миллиона исследований анализов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его данным, на вчерашний день лаборатории области сделали 1 млн 101 тыс. 292 проверки на COVID-19.

В среднем сегодня в сутки делается более 10 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. По абсолютному количеству проведенных исследований на COVID-19 Тюменская область входит в Топ-10 российских регионов. Население региона - порядка 1,5 млн человек.

В настоящее время тестирование на COVID-19 в Тюменской области проводят 20 лабораторий, из них 6 - частные. С полным списком медицинских организаций, где можно пройти тест на COVID-19 можно ознакомиться на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Тестирование на COVID-19 позволяет начинать лечение на ранних стадиях, что наиболее эффективно, а также выявлять бессимптомных носителей болезни, обеспечивая безопасность окружающих.

Добавим, что за минувшие сутки в области выявлен 151 новый случай заболевания, в том числе 9 детей, а всего с начала пандемии положительные результаты подтвердились у 13 тыс. 855 тюменцев. 8 тыс. 989 из них уже выздоровели, в том числе 91 человек выписан за прошедшие сутки. 2 тыс. 157 человек остаются под наблюдением медиков, в том числе 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На перевахтовке 1 тыс. 963 человека.