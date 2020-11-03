Жвания: Порошенко готовит переворот, Кличко предлагают пост президента

Бывший соратник украинского экс-президента Петра Порошенко коммерсант Давид Жвания выступил с новым обращением по поводу Порошенко. На этот раз оно было посвящено разоблачению не прошлых деяний, а планируемых. Сейчас Порошенко готовит переворот, заявил Жвания в своем видеообращении.

По его словам, новый переворот готовится с начала лета, а теперь, после местных выборов, на которых "Слуга народа" выступила очень слабо, а порошенковская "Евросолидарность" достаточно хорошо, особенно в западных областях, "все стало намного серьезнее".

"Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать, и у них есть четкий план", - сказал Жвания.

Он признал, что до сих пор поддерживает отношения со многими людьми в окружении Порошенко, которые и сообщили ему эти сведения. Так, в заговор вовлечено все ближайшее окружение олигарха. Заговорщики пытаются заручиться поддержкой мэра Киева Виталия Кличко, которому предлагают пост президента после переворота. Сам Порошенко станет премьером с расширенными полномочиями, для чего снова поменяют конституцию.

"Все изменили местные выборы. Порошенко сделал вывод, что власть слаба, что народ больше не поддерживает Зеленского. Также Порошенко получил контроль над несколькими облсоветами на Западной Украине, которые в нужный момент по команде Порошенко откажутся выполнять распоряжения центральной власти", - рассказал Жвания.

Будущий президент США Джо Байден поддерживает этот план, считает Порошенко. И вскоре начнутся атаки на Зеленского, чтобы расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку, после чего будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы. И Порошенко собирается их выиграть на лозунгах спасения страны от реванша пророссийских сил.

"Это вполне реальный план, и в нем уже согласились участвовать некоторые люди из окружения Зеленского. В частности, личный политический проект и прохождение с ним в Раду обещаны спикеру Дмитрию Разумкову. Именно вокруг него будут собраны осколки партии "Слуга народа" после того, как Зеленский уйдет", - поведал Жвания.

По его словам, Разумков на это согласен. В офисе Зеленского многие тоже.

Напомним, сейчас на Украине разворачивается политический кризис: Зеленский хочет совершить переворот в Конституционном суде, сменив весь его состав неконституционным способом. Все оппозиционные силы выступают против, в том числе многие депутаты "Слуги народа". ЕС выступил против, а вот посольство США обтекаемо, но одобрило. Правда, после президентских выборов все может измениться.