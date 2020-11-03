03 Ноября 2020
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Наука и техника В России Москва
Вышка 5G. (2020) | Фото: Christoph Scholz / Flickr.com

Все оборудование для 5G в России будет отечественного производства – Минцифры

В Минцифры сообщили о значительном сдвиге с мертвой точки ситуации по развертыванию в России сетей мобильной связи пятого поколения. Правда, не все эксперты разделяют оптимизм министерства.

"Мы вышли на решение с Минобороны и другими силовыми ведомствами. Получили частоты, готовы их очистить от присутствия военных", - рассказал в Совете Федерации глава Минцифры Максут Шадаев.

Он отметил, что все оборудование для развертывания сетей будет отечественного производства. "На это предусмотрены средства, чтобы производство в России локализовать", - сообщил министр. Сумму, которая понадобится на локализацию, он не назвал.

На использовании исключительно отечественного оборудования (а точнее – отечественной криптозащиты) настаивают силовики. И если оборудование еще можно создать силами Ростеха и других окологосударственных корпораций, то на выпуск смартфонов с отечественным софтом едва ли пойдут производители гаджетов. Эксперты считают, что та же Apple скорее согласится потерять российский рынок, чем пойдет на локализацию iPhone под российский стандарт 5G.

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Все оборудование для 5G в России будет отечественного производства – Минцифры

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Теги: 5g, криптозащита, стандартизация, фсб, минцифры



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