Всех школьных учителей обеспечат персональными планшетами - Минцифры

Ситуация с дистанционным обучением из-за коронавируса привела к тому, что на программу цифровизации российских школ удалось перераспределить порядка 80 млрд руб., сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев, выступая в Совете Федерации.

Министр заявил, что сейчас главной проблемой в школах является не отсутствие интернета как такового, а его недоступность во всех школьных помещениях. К 2024 году Минфицры и Минпросвещения собираются оборудовать каждый школьный кабинет Wi-Fi. Также, по словам Шадаева, дистанционка показала, что у учителей нет никаких персональных устройств, поэтому программа предусматривает обеспечение всех педагогов персональными планшетами.

"Мы выделяем средства, которые школы потратят на закупку контента, одобренного минпросвещения. Достижения ковидной эпохи останутся востребованными для малокомплектных, удаленных школ. Эти наработки будут применяться в образовательной системе", - заявил министр.