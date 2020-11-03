03 Ноября 2020
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Общество За рубежом
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

ВОЗ: В ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом будет очень тяжелой

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что мир переживает критический этап пандемии коронавирусной инфекции.

Ситуация будет очень тяжелой в ближайшие несколько месяцев, предупредила она.

Вуйнович отметила, что число вновь выявляемых случаев COVID-19 продолжает расти, в то время как число смертей от болезни "в последнее время оставалось относительно стабильным", пишет РБК.

Ранее Накануне.RU сообщало, что октябрь стал "черным" месяцем для Европы по заболеваемости коронавирусом и вызванной им смертности. В Старом Свете был зафиксирован более чем трехкратный рост числа заражений за месяц и трехкратный - по числу смертей.

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ВОЗ: В ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом будет очень тяжелой

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Теги: воз, коронавирус



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