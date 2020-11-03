03 Ноября 2020
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ЕГД, гордума Екатеринбурга (2015) | Фото: ЕГД

В екатеринбургской гордуме COVID-19 заразились 10 человек

Стали известны первые подробности заражения коронавирусом в Екатеринбургской городской думе. Как рассказал источник Накануне.RU в парламенте, в результате вспышки COVID-19 заразились 10 сотрудников аппарата.

"Пустуют канцелярия и кабинеты ряда комиссий думы", - заявил собеседник.

Известно также, что после вспышки были спешно проверены все депутаты представительного органа. Результаты мазков станут известны в ближайшее время.

Напомним, что о вспышке коронавируса в думе стало известно в понедельник. В связи с этим большинство сотрудников переведены на дистанционную работу. А ближайшие заседания комиссий (3 ноября) и заседание думы (10 ноября) теперь перенесены на более поздний срок.

Отметим, что летом этого года все депутаты думы Екатеринбурга и сотрудники аппарата ЕГД стали спешно сдавать анализы на коронавирус после того, как депутат Владимир Крицкий заболел COVID-19.Также коронавирус подозревали у депутата Елены Дерягиной, которая скончалась в июле.

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В екатеринбургской гордуме COVID-19 заразились 10 человек

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Теги: коронавирус, ЕГД, ковид, дума, Екатеринбург



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