03 Ноября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Иван Вершинин (2020) | Фото: Администрация Салехарда

Экс-депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин стал замглавы Салехарда

Депутаты думы столицы Ямала изменили структуру администрации. Появился новый заместитель главы Салехарда, этот пост занял экс-депутат окружного заксобрания Иван Вершинин, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Как показал опыт работы в условиях пандемии, особого контроля требует направление социальной защиты населения, нужно усиливать взаимодействие с медицинскими организациями. Вместе с блоком системы образования – это отдельное серьёзное направление работы. Параллельно с этим требуется уделять внимание развитию и поддержке волонтёрского движения. Сейчас это крайне актуально. Заниматься этим нужно всерьёз и основательно", - сказала заместитель председателя городской думы Лариса Цупикова.

В результате депутаты проголосовали за внесение изменений в структуру администрации. Вместо "заместителя главы администрации города, управляющего делами" появится "заместитель главы администрации города по культуре, молодёжной политике и спорту". Эту должность займёт экс-депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин.

Отметим, что должность заместителя главы администрации города стала вакантна в связи с тем, что кончился контракт у Александра Зорина. Он сложил свои полномочия. Его обязанности управляющего делами распределены между действующими структурами городской администрации. Общее количество заместителей главы осталось прежним.

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Экс-депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин стал замглавы Салехарда

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Теги: Иван Вершинин, замглавы Салехарда



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