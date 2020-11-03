03 Ноября 2020
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храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали (2020) | Фото: vk.com/lodiginahram

В Перми на неопределенный срок отложен приезд двух великих православных святынь

В Перми на неопределенный срок отложен приезд двух великих православных святынь, передает корреспондент Накануне.RU.

В пермском храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" на улице Лодыгина, 40а должны были разместить иконы с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона.

"Принесение икон с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона в наш храм, переносится на неопределенное время", - говорится в группе храма в социальной сети "ВКонтакте".

Причины, по которым принесение святынь в храм откладывается, не уточняются.

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В Перми на неопределенный срок отложен приезд двух великих православных святынь

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Теги: храм, утоли моя печали, иконы, святыни



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