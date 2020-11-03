В Перми на неопределенный срок отложен приезд двух великих православных святынь
В Перми на неопределенный срок отложен приезд двух великих православных святынь, передает корреспондент Накануне.RU.
В пермском храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" на улице Лодыгина, 40а должны были разместить иконы с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона.
"Принесение икон с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона в наш храм, переносится на неопределенное время", - говорится в группе храма в социальной сети "ВКонтакте".
Причины, по которым принесение святынь в храм откладывается, не уточняются.