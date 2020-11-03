03 Ноября 2020
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Общество В России Москва
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Тестировать "виртуальный паспорт" могут начать на москвичах в конце 2021 года

Москва станет пилотным регионом для тестирования "виртуального паспорта" гражданина России. Вероятно, испытания начнутся в декабре 2021 года, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая в Свете Федерации.

По его словам, проект уже согласован с МВД. "Мы как никогда близки к этому решению", - отметил министр.

Шадаев считает, что виртуальный паспорт будет пользоваться популярностью, а технология станет эффективной. "Несмотря на всю критику, система с цифровыми пропусками в столице показала свою эффективность. В девяти из десяти случаев могут использоваться цифровые двойники паспорта, водительского удостоверения и т.д.", - отметил министр.

По его словам, документы могли бы дублироваться в мобильном приложении. Также министр сообщил, что с Минздравом уже есть договоренность о переводе в цифру всех санитарных книжек, а с Минобрнауки – о виртуальных студенческих билетах и зачетках.

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Тестировать "виртуальный паспорт" могут начать на москвичах в конце 2021 года

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Теги: виртуальный паспорт, максут шадаев, мобильное приложение



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