Часть вакцины "Вектора" от COVID-19 попадет в оборот до конца испытаний

Часть партии вакцины от COVID-19, которую разработал новосибирский центр "Вектор", поступит в гражданский оборот до того, как будут завершены пострегистрационные испытания. Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что первые две пострегистрационные серии вакцины "ЭпиВакКорона" уже готовы.

Как ранее сообщил директор центра Ринат Максютов, начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь-декабрь текущего года. Они продлятся полгода с даты вакцинации последнего добровольца.